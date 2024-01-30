Армия РФ использует боеприпасы с отравляющими веществами на Таврическом направлении – ВСУ

Граната РГ-Во и РГР К-51 (Фото: Military Media Center)

На Таврическом направлении армия России 29 января пять раз применила боеприпасы с отравляющими веществами. Это, вероятно, ручные гранаты раздражающего действия К-51, заявил в эфире телемарафона представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

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Штупун заявил, что это, вероятно, гранаты, которые использовали вражеские войска в течение прошлых суток – это были гранаты типа К-51 РГП с хлорпикрином внутри.

"Каждый такой случай исследуется отдельно, делаются соответствующие анализы, и потом это подается в международные институты", – сообщил Штупун и подчеркнул, что от хлорпикрина украинские военные спасаются противогазами.

СПРАВКА. Хлорпикрин еще называют нитрохлороформ. В высоких концентрациях вещество сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Хотя хлорпикрин не так опасен, как другое химическое оружие, однако вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии. Также химическое вещество вызывает потерю сознания и поражение кожи. Все эти симптомы возникают внезапно, а в большой концентрации человек умирает за минуты. Сегодня хлорпикрин запрещено использовать в военных целях, согласно Конвенции о запрещении химического оружия наравне с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой. Хлорпикрин еще называют нитрохлороформ. В высоких концентрациях вещество сильно раздражает легкие, глаза и кожу. Хотя хлорпикрин не так опасен, как другое химическое оружие, однако вызывает рвоту, головокружение, сильное воспаление глаз, носа, горла, дыхательных путей, конвульсии. Также химическое вещество вызывает потерю сознания и поражение кожи. Все эти симптомы возникают внезапно, а в большой концентрации человек умирает за минуты. Сегодня хлорпикрин запрещено использовать в военных целях, согласно Конвенции о запрещении химического оружия наравне с фосгеном, хлорцианом и синильной кислотой.

В мае 2023 года бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами – это температура в 800 градусов.

Также ГУР сообщало в мае, что оккупанты начали применять против своих военных химическое оружие, чтобы обвинить Украину.

27 декабря сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения российской армией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами.

25 января капитан Рудык заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

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