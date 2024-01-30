Армия РФ использует боеприпасы с отравляющими веществами на Таврическом направлении – ВСУ
На Таврическом направлении армия России 29 января пять раз применила боеприпасы с отравляющими веществами. Это, вероятно, ручные гранаты раздражающего действия К-51, заявил в эфире телемарафона представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
Штупун заявил, что это, вероятно, гранаты, которые использовали вражеские войска в течение прошлых суток – это были гранаты типа К-51 РГП с хлорпикрином внутри.
"Каждый такой случай исследуется отдельно, делаются соответствующие анализы, и потом это подается в международные институты", – сообщил Штупун и подчеркнул, что от хлорпикрина украинские военные спасаются противогазами.
- В мае 2023 года бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что россияне обстреливают Украину фосфорными боеприпасами – это температура в 800 градусов.
- Также ГУР сообщало в мае, что оккупанты начали применять против своих военных химическое оружие, чтобы обвинить Украину.
- 27 декабря сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения российской армией боеприпасов, снаряженных ядовитыми химическими веществами.
- 25 января капитан Рудык заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.
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