РФ посилила штурми у Запорізькій області, командири покращують становище по можливості — ЗСУ

Штупун заявив, що російські окупанти посилили кількість наступальних дій у районі Вербового

Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти значно посилили атаки поблизу Вербового на Мелітопольському напрямку у Запорізькій області. Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

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За його словами, за добу на цій ділянці українські воїни відбивають близько 50 атак ворога.

Він зазначив, що командири перебувають на місцях і за найменшої можливості покращують тактичне становище.

"Загалом окупанти тут досить активні, вони значно збільшили кількість наступальних та штурмових дій. Вже другу добу ворог проводить по 50 бойових зіткнень щодня", — сказав Штупун.

Військовий заявив, що за тиждень росіяни завдали близько 100 авіаційних ударів, більшість бомб скинули на Донеччині.

23 січня відбулося 18-е засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

У Міноборони повідомили, що за результатами "Рамштайна" західні партнери зобов'язалися працювати над тим, щоб Україна отримувала більше далекобійної зброї для завдання ударів по окупантах поза лінією зіткнення.

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що протягом майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 військовими в обмін на один квадратний кілометр української землі.

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