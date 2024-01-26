У Держдепі вважають, що Росія воюватиме, поки не побачить результати виборів у США
Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О'Браєн вважає, що Росія продовжуватиме воювати проти України, допоки не побачить результати президентських виборів у Сполучених Штатах. Його цитує Голос Америки.
Тому О'Браєн очікує напружених найближчих місяців та відзначає, що зима на війні завжди "важка і жорстока".
"Українці продовжують обирати демократію, справедливість і європейське майбутнє, так само як двічі робили це на Майдані, і як зараз відбувається щодня на передовій боротьби проти Росії", – сказав він.
Щодо фінансування українських потреб на шляху до перемоги у війні О'Браєн додав, що "потужна міжнародна коаліція допомагає Україні, хоча Київ самотужки фінансує дві третини воєнних потреб коштом внутрішніх ресурсів".
- Після підрахунку понад 50% голосів 45-й президент США Дональд Трамп лідирує з 54,4% голосів у результаті праймериз республіканців у Нью-Гемпширі.
- Раніше він здобув перемогу у штаті Айова.
- Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він вкотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну у разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "чудово знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського.
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