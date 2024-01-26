В Госдепе считают, что Россия будет воевать, пока не увидит результаты выборов в США
Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен считает, что Россия будет продолжать воевать против Украины, пока не увидит результаты президентских выборов в Соединенных Штатах. Его цитирует Голос Америки.
Поэтому О'Брайен ожидает напряженных ближайших месяцев и отмечает, что зима на войне всегда "трудная и жестокая".
"Украинцы продолжают выбирать демократию, справедливость и европейское будущее, равно как дважды делали это на Майдане, и как сейчас происходит ежедневно на передовой борьбы против России", – сказал он.
Относительно финансирования украинских потребностей на пути к победе в войне О'Брайен добавил, что "мощная международная коалиция помогает Украине, хотя Киев своими силами финансирует две трети военных потребностей за счет внутренних ресурсов".
- После подсчета более 50% голосов 45-й президент США Дональд Трамп лидирует с 54,4% голосов в результате праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире.
- Ранее он одержал победу в штате Айова.
- Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.
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