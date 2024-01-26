В Госдепе считают, что Россия будет воевать, пока не увидит результаты выборов в США

Джеймс О'Брайен прогнозирует тяжелые месяцы для Украины и ее армии

Джеймс О'Брайен (Фото: Госдеп)

Помощник госсекретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен считает, что Россия будет продолжать воевать против Украины, пока не увидит результаты президентских выборов в Соединенных Штатах. Его цитирует Голос Америки.

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Поэтому О'Брайен ожидает напряженных ближайших месяцев и отмечает, что зима на войне всегда "трудная и жестокая".

"Украинцы продолжают выбирать демократию, справедливость и европейское будущее, равно как дважды делали это на Майдане, и как сейчас происходит ежедневно на передовой борьбы против России", – сказал он.

Относительно финансирования украинских потребностей на пути к победе в войне О'Брайен добавил, что "мощная международная коалиция помогает Украине, хотя Киев своими силами финансирует две трети военных потребностей за счет внутренних ресурсов".

После подсчета более 50% голосов 45-й президент США Дональд Трамп лидирует с 54,4% голосов в результате праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире.

Ранее он одержал победу в штате Айова.

Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул об Украине. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского.

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