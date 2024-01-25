Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні заради виборів — Голос Америки
45-й президент США Дональд Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні заради виборів. Про це повідомив кореспондент Голосу Америки Остап Яриш із посиланням на кількох співрозмовників в американських медіа.
За його словами, затримка з допомогою Україні в Сенаті та Палаті представників пов'язана із тиском Трампа та його бажанням будувати виборчу кампанію на питаннях міграційної політики.
"Мовляв, компроміс щодо України та кордону не в його інтересах, бо це додало б балів Байдену перед виборами", — написав Яриш.
Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат наступного тижня укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.
- 12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.
- Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.
- Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".
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