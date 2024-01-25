Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні заради виборів — Голос Америки

Декілька співрозмовників Голосу Америки стверджують, що затримка з допомогою Україні пов'язана з тиском Трампа

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент США Дональд Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні заради виборів. Про це повідомив кореспондент Голосу Америки Остап Яриш із посиланням на кількох співрозмовників в американських медіа.

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За його словами, затримка з допомогою Україні в Сенаті та Палаті представників пов'язана із тиском Трампа та його бажанням будувати виборчу кампанію на питаннях міграційної політики.

"Мовляв, компроміс щодо України та кордону не в його інтересах, бо це додало б балів Байдену перед виборами", — написав Яриш.

КОНТЕКСТ Після підрахунку понад 50% голосів Трамп лідирує з 54,4% голосів у результаті праймеріз республіканців у Нью-Гемпширі. Раніше він здобув перемогу у штаті Айова. Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "відмінно знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не втручатиметься у вибори у США. Після підрахунку понад 50% голосів Трамп лідирує з 54,4% голосів у результаті праймеріз республіканців у Нью-Гемпширі. Раніше він здобув перемогу у штаті Айова. Трамп після перемоги на перших президентських кокусах в Айові згадав про Україну. Він укотре наголосив, що "дуже швидко" зупинить війну в разі, якщо зможе очолити Сполучені Штати, оскільки "відмінно знає" російського диктатора Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не втручатиметься у вибори у США.

Раніше президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат наступного тижня укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні.

12 січня 2024 року представник Білого дому Кірбі заявив, що США припинили військову допомогу Україні, тому Конгресу слід схвалити новий пакет для підтримки Києва.

Президент США Джо Байден сказав, що бездіяльність Конгресу ставить під загрозу безпеку США та НАТО, а також закликав якнайшвидше розібратися з кордоном та схвалити допомогу Україні.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що американські законодавці виступають проти диктатора Володимира Путіна, але "сьогоднішню ситуацію в Україні зберегти неможливо".

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