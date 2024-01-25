Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради выборов — Голос Америки
45-й президент США Дональд Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради выборов. Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на нескольких собеседников в американских медиа.
По его словам, задержка с помощью Украине в Сенате и Палате представителей связана с давлением Трампа и его желанием строить избирательную кампанию на вопросах миграционной политики.
"Мол, компромисс в отношении Украины и границы не в его интересах, потому что это прибавило бы баллов Байдену перед выборами", — написал Ярыш.
Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.
- 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
- Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
- Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".
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