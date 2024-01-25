Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради выборов — Голос Америки
Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент США Дональд Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради выборов. Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на нескольких собеседников в американских медиа.

По его словам, задержка с помощью Украине в Сенате и Палате представителей связана с давлением Трампа и его желанием строить избирательную кампанию на вопросах миграционной политики. 

"Мол, компромисс в отношении Украины и границы не в его интересах, потому что это прибавило бы баллов Байдену перед выборами", — написал Ярыш.

КОНТЕКСТ
После подсчета более 50% голосов Трамп лидирует с 54,4% голосов в результате праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире. Ранее он одержал победу в штате Айова. Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США. 

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

  • 12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.
  • Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.
  • Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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