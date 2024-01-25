Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради выборов — Голос Америки

Несколько собеседников Голоса Америки утверждают, что задержка с помощью Украине связана с давлением Трампа

Дональд Трамп (Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS)

45-й президент США Дональд Трамп давит на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради выборов. Об этом сообщил корреспондент Голоса Америки Остап Ярыш со ссылкой на нескольких собеседников в американских медиа.

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По его словам, задержка с помощью Украине в Сенате и Палате представителей связана с давлением Трампа и его желанием строить избирательную кампанию на вопросах миграционной политики.

"Мол, компромисс в отношении Украины и границы не в его интересах, потому что это прибавило бы баллов Байдену перед выборами", — написал Ярыш.

КОНТЕКСТ После подсчета более 50% голосов Трамп лидирует с 54,4% голосов в результате праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире. Ранее он одержал победу в штате Айова. Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США. После подсчета более 50% голосов Трамп лидирует с 54,4% голосов в результате праймериз республиканцев в Нью-Гэмпшире. Ранее он одержал победу в штате Айова. Трамп после победы на первых президентских кокусах в Айове упомянул Украину. Он в очередной раз подчеркнул, что "очень быстро" остановит войну в случае, если сможет возглавить Соединенные Штаты, поскольку "отлично знает" российского диктатора Владимира Путина и президента Владимира Зеленского. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет вмешиваться в выборы в США.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение по безопасности границ, которое предусматривает дальнейшую помощь Украине.

12 января 2024 года представитель Белого дома Кирби заявил, что США прекратили военную помощь Украине, поэтому Конгрессу следует одобрить новый пакет для поддержки Киева.

Президент США Джо Байден сказал, что бездействие Конгресса ставит под угрозу безопасность США и НАТО, а также призвал поскорее разобраться с границей и одобрить помощь Украине.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что американские законодатели выступают против диктатора Владимира Путина, но "сегодняшнюю ситуацию в Украине сохранить невозможно".

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