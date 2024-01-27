Штупун заявил, что российские оккупанты усилили количество наступательных действий в районе Вербового

Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты значительно усилили атаки вблизи Вербового на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун.

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По его словам, за сутки на данном участке украинские воины отбивают около 50 атак врага.

Он отметил, что командиры находятся на местах и при наименьшей возможности улучшают тактическое положение.

"В целом оккупанты здесь достаточно активны, они значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий. Уже вторые сутки враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно", — сказал Штупун.

Военный заявил, что за неделю россияне нанесли около 100 авиационных ударов, большинство бомб сбросили в Донецкой области.