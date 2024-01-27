РФ усилила штурмы в Запорожской области, командиры улучшают положение по возможности — ВСУ
Российские оккупанты значительно усилили атаки вблизи Вербового на Мелитопольском направлении в Запорожской области. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун.
По его словам, за сутки на данном участке украинские воины отбивают около 50 атак врага.
Он отметил, что командиры находятся на местах и при наименьшей возможности улучшают тактическое положение.
"В целом оккупанты здесь достаточно активны, они значительно увеличили количество наступательных и штурмовых действий. Уже вторые сутки враг проводит по 50 боевых столкновений ежедневно", — сказал Штупун.
Военный заявил, что за неделю россияне нанесли около 100 авиационных ударов, большинство бомб сбросили в Донецкой области.
- 23 января состоялось 18-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
- В Минобороны сообщили, что по результатам "Рамштайна" западные партнеры обязались работать над тем, чтобы Украина получала больше дальнобойного оружия для нанесения ударов по оккупантам вне линии столкновения.
- Министр обороны Рустем Умеров заявил, что на протяжении почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военными в обмен на один квадратный километр украинской земли.
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