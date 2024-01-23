Умєров: РФ жертвує 400 солдатами за один квадратний км. Це не досягнення – рік захоплювати руїни

Очільник Міноборони Умєров заявив, що навряд чи можна вважати досягненням те, що РФ цілий рік захоплювала руїни Мар'їнки та Бахмута

Рустем Умєров (Фото: Міноборони)

Міністр оборони Україна Рустем Умєров заявив, що впродовж майже двох місяців російські загарбники у спробах просунутися в Україні втратили понад 54 000 солдатів. За його словами, Кремль жертвує приблизно 400 своїми військовим в обмін на один квадратний кілометр української землі.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Під час виступу на 18-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" Умєров зазначив, що Росія відправила на смерть тисячі солдатів. За його словами, з минулого засідання "Рамштайну", яке відбулося 22 листопада 2023 року, Росія втратила понад 54 000 солдатів. Однак, зауважив Умєров, "ворог має необмежений мобілізаційний ресурс".

Також глава Міноборони висловився щодо "стратегічних" результатів ворожих наступів, зокрема прокоментував ситуацію в Бахмуті та Мар'їнці. Він наголосив, що навряд чи можна вважати досягненням те, що величезна військова промисловість Росії та вся армія агресора цілий рік захоплювала руїни цих двох міст.

Ситуація навколо Бахмута (Скриншот: Deep state)

Ситуація навколо Мар'їнки (Скриншот: Deep state)

Водночас Умєров зауважив, що противник не припиняє наступальних дій по всій лінії фронту і по всій Україні. Він, зокрема, звернув увагу, що противник використав вшестеро більше артилерійських снарядів, ніж українські сили.

"Попри свої ресурси та перевагу у виробництві зброї, Росія не наблизилася до своїх стратегічних цілей. Вся російська військова машина працює на повну силу, щоб атакувати маленькі українські села", – сказав міністр.

Глава Міноборони зазначив, що при цьому навіть за шестиразової артилерійської переваги армія Росії не змогла досягти "хоча б якогось суттєвого результату".

"Уявіть, як би змінилася ситуація на полі бою, якби пропорції були один до одного. Тому для України вкрай важлива ваша постійна підтримка та збільшення пакетів військової допомоги", – підсумував він.

Читайте також: Умєров: Можемо перехитрити окупантів завдяки асиметричному підходу

20 січня спікер ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.

23 січня у ранковому зведенні від Генштабу повідомили, що Росія продовжує активно наступати в районах Авдіївки та Мар'їнки, українські військові відбивають атаки під Кремінною та Бахмутом.

Унаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія здійснила вранці 23 січня, у Святошинському районі Києва були загоряння припаркованих автомобілів, у деяких районах Харкова зникло світло та горів газопровід. Хроніка атаки росіян – тут.

Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

Читайте також: США закликали союзників надати Україні більше ППО. Остін: Не повинні похитнутися в підтримці