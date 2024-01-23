Умеров: РФ жертвует 400 бойцами за один квадратный км. Это не успех – год брать руины

Глава Минобороны Умеров заявил, что вряд ли можно считать достижением то, что РФ целый год захватывала руины Марьинки и Бахмута

Рустем Умеров (Фото: Минобороны)

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в течение почти двух месяцев российские захватчики в попытках продвинуться в Украине потеряли более 54 000 солдат. По его словам, Кремль жертвует примерно 400 своими военным в обмен на один квадратный километр украинской земли.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Во время выступления на 18-м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" Умеров отметил, что Россия отправила на смерть тысячи солдат. По его словам, с прошлого заседания "Рамштайн", которое состоялось 22 ноября 2023 года, Россия потеряла более 54 000 солдат. Однако, отметил Умеров, "враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс".

Также глава Минобороны высказался относительно "стратегических" результатов вражеских наступлений, в частности прокомментировал ситуацию в Бахмуте и Марьинке. Он подчеркнул, что вряд ли можно считать достижением то, что огромная военная промышленность России и вся армия агрессора целый год захватывала руины этих двух городов.

Ситуация вокруг Бахмута (Скриншот: Deep state)

Ситуация вокруг Марьинки (Скриншот: Deep state)

В то же время Умеров отметил, что противник не прекращает наступательных действий по всей линии фронта и по всей Украине. Он в частности обратил внимание, что противник использовал в шесть раз больше артиллерийских снарядов, чем украинские силы.

"Несмотря на свои ресурсы и преимущество в производстве оружия, Россия не приблизилась к своим стратегическим целям. Вся российская военная машина работает в полную силу, чтобы атаковать маленькие украинские села", – сказал министр.

Глава Минобороны отметил, что при этом, даже при шестикратном артиллерийском превосходстве армия России не смогла достичь "хотя бы какого-то существенного результата".

"Представьте, как бы изменилась ситуация на поле боя, если бы пропорции были один к одному. Поэтому для Украины крайне важна ваша постоянная поддержка и увеличение пакетов военной помощи", – подытожил он.

Читайте также: Умеров: Можем перехитрить оккупантов благодаря асимметричному подходу

20 января спикер ВСУ Штупун сообщил, что сейчас штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.

23 января в утренней сводке от Генштаба сообщили, что Россия продолжает активно наступать в районах Авдеевки и Марьинки, украинские военные отбивают атаки под Кременной и Бахмутом.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия произвела утром 23 января, в Святошинском районе Киева было возгорание припаркованных автомобилей, в некоторых районах Харькова исчез свет и горел газопровод. Хроника атаки россиян – здесь.

Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

Читайте также: США призвали союзников предоставить Украине больше ПВО. Остин: Не должны пошатнуться в поддержке