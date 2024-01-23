Умєров: Можемо перехитрити окупантів завдяки асиметричному підходу

Міністр повідомив, що українська ППО стала на третину ефективніше протидіяти російським ракетам

Рустем Умєров та Валерій Залужний (Фото: Міністерство оборони)

Україна може "перехитрити" окупантів, застосувавши асиметричний підхід – технологічну та стратегічну перевагу. За останні місяці росіяни стали застосовувати вдвічі більше ракет, проте ефективність української протиповітряної оборони від російських атак теж зросла на третину. Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров під час відкриття засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

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"Після нашої останньої зустрічі [22 листопада 2023 року] Росія спробувала нову тактику. Ворог намагався знайти слабкі місця в нашій системі ППО. Майже вдвічі зросла кількість ракет, запущених по Україні", – сказав він.

Голова Міноборони зазначив, що кількість випущених окупантами дронів-камікадзе типу Shahed-136/131 зросла більш ніж на третину.

Умєров зауважив, що ефективність української ППО від російських ракетних атак теж зросла на третину.

Посадовець подякував партнерам за постійну підтримку та повідомив, що Україна також посилює свою оборону на землі, будуючи масштабні фортифікаційні споруди.

"Ми можемо перехитрити ворога, застосувавши асиметричний підхід. За рахунок інтеграції технологій, навчання, точного прийняття рішень і координації. За рахунок підвищення ефективності підбору персоналу, управління ланцюгом постачання і цифрових рішень. Це забезпечить нам технологічну та стратегічну перевагу", – заявив голова Міноборони.

В онлайн-засіданні "Рамштайну" також взяли участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник воєнної розвідки Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала.

Після попереднього засідання Контактної групи 22 листопада 2023 року Умєров повідомив, що союзники оголосили про нові пакети підтримки України та сформували коаліцію наземних засобів протиповітряної оборони.

У тому засіданні також брав участь Залужний: головком поінформував західних союзників про ситуацію на фронті.

23 січня під час засідання "Рамштайну-18" голова Міноборони США закликав учасників групи надати Силам оборони більше наземних систем протиповітряної оборони. Напередодні речниця Пентагону заявила, що на засіданні "Рамштайну" Вашингтон сподіватиметься на оборонну підтримку України з боку інших західних союзників.

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