Умеров: Можем перехитрить оккупантов благодаря асимметричному подходу

Министр сообщил, что украинская ПВО стала на треть эффективнее противодействовать российским ракетам

Рустем Умеров и Валерий Залужный (Фото: Министерство обороны)

Украина может "перехитрить" оккупантов, применив асимметричный подход – технологическое и стратегическое преимущество. За последние месяцы россияне стали использовать вдвое больше ракет, однако эффективность украинской противовоздушной обороны от российских атак тоже выросла на треть. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров на открытии заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

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"После нашей последней встречи [22 ноября 2023 года] Россия попробовала новую тактику. Враг пытался найти слабые места в нашей системе ПВО. Почти вдвое возросло количество ракет, запущенных по Украине", – сказал он.

Глава Минобороны отметил, что количество выпущенных оккупантами дронов-камикадзе типа Shahed-136/131 возросло более чем на треть.

Умеров отметил, что эффективность украинской ПВО от российских ракетных атак тоже выросла на треть.

Чиновник поблагодарил партнеров за постоянную поддержку и сообщил, что Украина также усиливает свою оборону на земле, строя масштабные фортификационные сооружения.

"Мы можем перехитрить врага, применив асимметричный подход. За счет интеграции технологий, обучения, точного принятия решений и координации. За счет повышения эффективности подбора персонала, управления цепью поставок и цифровых решений. Это обеспечит нам технологическое и стратегическое преимущество", – заявил глава Минобороны.

В онлайн-заседании "Рамштайна" также приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник военной разведки Кирилл Буданов и начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

После предыдущего заседания Контактной группы 22 ноября 2023 года Умеров сообщил, что союзники объявили о новых пакетах поддержки Украины и сформировали коалицию наземных средств противовоздушной обороны.

В том же заседании также участвовал Залужный: главком проинформировал западных союзников о ситуации на фронте.

23 января во время заседания "Рамштайна-18" глава Минобороны США призвал участников группы предоставить Силам обороны больше наземных систем противовоздушной обороны. Накануне пресс-секретарь Пентагона заявила, что на заседании "Рамштайна" Вашингтон будет надеяться на оборонную поддержку Украины со стороны других западных союзников.

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