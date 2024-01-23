Росія активна під Авдіївкою та Мар'їнкою, ЗСУ відбиваються під Кремінною – Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Росія продовжує активно наступати в районах Авдіївки та Мар'їнки, українські військові відбивають атаки під Кремінною та Бахмутом. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Військові заявили, що протягом доби на фронті відбулося 68 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку українські військові відбили чотири атаки ворога в районі Синьківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку загарбників біля Тернів Донецької області та ще п'ять атак поблизу Макіївки, Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області.

Поблизу Бахмута Сили оборони відбили сім атак неподалік Богданівки, Кліщіївки та Андріївки.

В районах Степового та Авдіївки українські військові відбили 10 атак, ще сім – біля Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку.

В районі Роботиного на Запорізькому напрямку відбита одна атака росіян.

Українська авіація завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Ракетники завдали ударів по одному пункту управління, артилерійському засобу та радіолокаційній станції противника.

20 січня спікер ЗСУ Штупун повідомив, що зараз штурми росіян сконцентровані на Авдіївці та Новомихайлівці під Мар'їнкою. РФ переважно кидає піхоту майже без підтримки бронетехніки.

У той самий день 110 окрема механізована бригада опублікувала відео, як під час одного з найбільших штурмів Авдіївки Росія кинула у бій близько 500 окупантів та півсотні одиниць бойової техніки.

21 січня Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що за добу на фронті сталося 80 бойових зіткнень. Найбільше російська армія атакує в районі Авдіївки та біля Куп'янська.

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