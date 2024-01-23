Россия активна под Авдеевкой и Марьинкой, ВСУ отбиваются под Кременной – Генштаб
Россия продолжает активно наступать в районах Авдеевки и Марьинки, украинские военные отбивают атаки под Кременной и Бахмутом. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. На Купянском направлении украинские военные отразили четыре атаки врага в районе Синьковки.
На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще пять атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.
Вблизи Бахмута Силы обороны отразили семь атак неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Андреевки.
В районах Степного и Авдеевки украинские военные отразили 10 атак, еще семь – возле Первомайского и Невельского.
На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.
В районе Работино на Запорожском направлении отражена одна атака россиян.
Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
Ракетчики нанесли удары по одному пункту управления, артиллерийскому средству и радиолокационной станции противника.
- 20 января спикер ВСУ Штупун сообщил, что сейчас штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.
- В тот же день 110 отдельная механизированная бригада опубликовала видео, как во время одного из самых больших штурмов Авдеевки Россия бросила в бой около 500 оккупантов и полсотни единиц боевой техники.
- 21 января Генштаб в утренней сводке сообщил, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки и возле Купянска.
Смотрите также: ВСУ уничтожили новейший российский комплекс РЭБ "Тирада-2" на Донецком направлении – видео