Россия активна под Авдеевкой и Марьинкой, ВСУ отбиваются под Кременной – Генштаб

В течение суток на фронте произошло 68 боевых столкновений

Фото: Генштаб ВСУ

Россия продолжает активно наступать в районах Авдеевки и Марьинки, украинские военные отбивают атаки под Кременной и Бахмутом. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Военные заявили, что за сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений. На Купянском направлении украинские военные отразили четыре атаки врага в районе Синьковки.

На Лиманском направлении украинские воины отразили атаку захватчиков возле Тернов Донецкой области и еще пять атак вблизи Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области.

Вблизи Бахмута Силы обороны отразили семь атак неподалеку от Богдановки, Клещеевки и Андреевки.

В районах Степного и Авдеевки украинские военные отразили 10 атак, еще семь – возле Первомайского и Невельского.

На Марьинском направлении ВСУ продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбита 21 атака.

В районе Работино на Запорожском направлении отражена одна атака россиян.

Украинская авиация нанесла удары по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Ракетчики нанесли удары по одному пункту управления, артиллерийскому средству и радиолокационной станции противника.

20 января спикер ВСУ Штупун сообщил, что сейчас штурмы россиян сконцентрированы на Авдеевке и Новомихайловке под Марьинкой. РФ в основном бросает пехоту почти без поддержки бронетехники.

В тот же день 110 отдельная механизированная бригада опубликовала видео, как во время одного из самых больших штурмов Авдеевки Россия бросила в бой около 500 оккупантов и полсотни единиц боевой техники.

21 января Генштаб в утренней сводке сообщил, что за сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений. Больше всего российская армия атакует в районе Авдеевки и возле Купянска.

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