ВСУ: Россияне начали в 90 раз больше прибегать к химическим атакам на фронте

Командование поддержки ВСУ рассказало LIGA.net, что за последний месяц был зафиксирован 371 случай применения БпЛА с химическими сбросами

Фото: Military Media Center

В марте российские оккупационные войска почти 400 раз применили против украинских военных боеприпасы с химическими веществами. Соответствующим отчетом с LIGA.net поделилось командование поддержки Вооруженных Сил Украины.

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"В течение последнего месяца было зафиксировано 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период", – говорится в сообщении.

По данным военных, для этого россияне преимущественно пользуются беспилотниками со сбросом К-51 и РГ-ВО.

В целом Силами обороны Украины за период с февраля 2023 года по март 2024-го было зафиксировано 1412 случаев применения Российской Федерацией боеприпасов с химическими веществами.

Военные добавили, что такие действия России приобретают системный характер, а тенденция применения только растет.

25 января капитан Рудик заявил, что в декабре 2023 года было впервые зафиксировано использование новых российских гранат с ядовитыми веществами. До декабря 2023 года оккупанты использовали гранаты К-51 и РГР раздражающего действия.

20 февраля командир подразделения "Терра" 3 ОШБр Волохов заявил, что штурмы россиян в районе Авдеевки фактически не заканчиваются никогда, армия России применяет всю номенклатуру вооружений, в том числе химическое оружие, ракеты, авиацию и пехоту.

4 марта Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Россия применила против Украины более тысячи химических атак, в 2024 году россияне активизировали применение химического оружия.

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