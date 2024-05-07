Организация по запрету химоружия не видит подтверждений применения химвеществ в войне

Как отметили в Организации по запрещению химического оружия, информация Украины и РФ относительно применения химоружия в войне недостаточно обоснована

Химическое оружие (Фото: Генштаб ВСУ)

Независимая международная организация по запрету химического оружия (ОЗХО), созданная при поддержке ООН, не нашла доказательств того, что в войне России против Украины кто-то из сторон использовал химическое оружие. Об этом говорится в заявлении организации.

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Как отметили в организации, украинская и российская стороны обратились в их представительство с обвинениями друг друга в использовании химического оружия.

Однако информация, предоставленная Украиной и Россией, которая могла бы подтверждать применение химического оружия в войне на украинской территории, "недостаточно обоснована", говорится в заявлении Секретариата.

В то же время в международном представительстве подчеркнули, что ситуация остается все еще нестабильной относительно возможного повторного использования токсичных химикатов в качестве оружия.

Уничтожение всех запасов такого типа вооружения в мире произошло в июле 2023 года, однако в ОЗХО отметили, что "это не означает, что химического оружия больше не существует".

В организации также заявили, что пока не получали никакого запроса о принятии каких-либо мер по использованию химикатов в войне России против Украины.

"Напомним, что для проведения любых мероприятий, связанных с заявлениями об использовании токсичных химикатов в качестве оружия, Секретариату ОЗХО нужно было бы официально получить запрос на проведение такой деятельности от государств-участников", – говорится в сообщении ОЗХО.

В Секретариате организации призвали тех, кто может получить подтвержденную информацию об использовании химического оружия на украинской территории, поделиться ею с организацией.

СПРАВКА. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) – исполнительный орган Конвенции о запрещении химического оружия (КХЗ), вступившая в силу с 1997 года. ОЗХО совместно с государствами-членами работает над достижением мира, свободного от химического оружия. Украина как сторона Конвенции и государство-участник ОЗХО с ноября 1998 года активно участвует в работе соответствующих органов этой международной организации.

В декабре 2023 года Командование Сил поддержки ВСУ сообщило, что в течение войны России против Украины Силы обороны зафиксировали 465 фактов применения РФ боеприпасов, снаряженных химическими веществами.

4 марта 2024 года в Генштабе заявили, что эта цифра выросла до 1068 случаев химических атак.

1 мая Госдепартамент США подтвердил, что Россия применила против украинской армии запрещенное химическое вещество хлорпикрин.

3 мая в Генштабе заявили, что россияне активизировали использование химического оружия в Украине, в частности в течение апреля РФ применила 444 боеприпаса с химическими веществами.

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