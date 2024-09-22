Глава Днепропетровской ОВА успокоил людей: Дронов, вызывающих ожоги, в области нет
Российский дрон (Иллюстративное фото: Defense Express)

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в области не зафиксировано применение россиянами дронов с вызывающим ожоги химическим веществом.

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Вечером 21 сентября оперативно-тактическая группировка войск "Харьков" сообщила, что враг начал обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, в случае контакта она вызывает химические ожоги.

"Прошу – без паники! В нашей области ни одного такого случая не было. Это официально подтверждает областной департамент здравоохранения", – заявил Лысак.

В то же время, он призвал жителей Днепропетровской области не контактировать с подозрительными предметами и немедленно обращаться в экстренные службы.

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