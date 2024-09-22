Глава Днепропетровской ОВА успокоил людей: Дронов, вызывающих ожоги, в области нет

Сергей Лысак заявил, что Днепропетровский областной департамент здравоохранения подтвердил отсутствие в регионе беспилотников с химическим веществом

Российский дрон (Иллюстративное фото: Defense Express)

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил, что в области не зафиксировано применение россиянами дронов с вызывающим ожоги химическим веществом.

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Вечером 21 сентября оперативно-тактическая группировка войск "Харьков" сообщила, что враг начал обрабатывать свои дроны неизвестным веществом, в случае контакта она вызывает химические ожоги.

"Прошу – без паники! В нашей области ни одного такого случая не было. Это официально подтверждает областной департамент здравоохранения", – заявил Лысак.

В то же время, он призвал жителей Днепропетровской области не контактировать с подозрительными предметами и немедленно обращаться в экстренные службы.

В марте Генеральный штаб ВСУ сообщал, что с начала полномасштабного вторжения РФ совершила против Украины 1068 химических атак, а в 2024 году оккупанты активизировали применение химического оружия.

В течение апреля захватчики применили по украинским военным 444 боеприпаса с содержанием опасных химических веществ. По данным военных, для этого россияне преимущественно пользуются беспилотниками со сбросом К-51 и РГ-ВО.

Между тем, Независимая международная организация по запрету химического оружия, созданная при поддержке ООН, так и "не нашла" доказательств того, что в войне России против Украины кто-то из сторон использовал химическое оружие.

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