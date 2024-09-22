Глава Дніпропетровської ОВА заспокоїв людей: Дронів, що викликають опіки, в області немає

Сергій Лисак заявив, що Дніпропетровський обласний департамент охорони здоров'я підтвердив відсутність у регіоні безпілотників з хімічною речовиною

Російський дрон (Ілюстративне фото: Defense Express)

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак заявив, що в області не зафіксовано застосування росіянами дронів з хімічною речовиною, яка викликає опіки.

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Ввечері 21 вересня оперативно-тактичне угруповання військ "Харків" повідомило, що ворог почав обробляти свої дрони невідомою речовиною, у разі контакту вона викликає хімічні опіки.

"Прошу – без паніки! У нашій області жодного такого випадку не було. Це офіційно підтверджує обласний департамент охорони здоров'я", – заявив Лисак.

Водночас він закликав жителів Дніпропетровщини не контактувати з підозрілими предметами та негайно звертатися до екстрених служб.

У березні Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення РФ здійснила проти України 1068 хімічних атак, а у 2024 році окупанти активізували застосування хімічної зброї.

Упродовж квітня загарбники застосували по українських військових 444 боєприпаси з вмістом небезпечних хімічних речовин. За даними військових, для цього росіяни переважно користуються безпілотниками зі скидом К-51 та РГ-ВО.

Тим часом Незалежна міжнародна організація із заборони хімічної зброї, створена за підтримки ООН, так і "не знайшла" доказів того, що у війні Росії проти України якась зі сторін використовувала хімічну зброю.

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