Украина первой внедрила технологию "роя дронов": атаковала больше 200 целей в РФ – Умеров

Рустем Умеров (Фото: соцсети должностного лица)

Украина первой в мире ввела технологию "роя дронов" – за последний год удалось уничтожить или повредить более 200 объектов на российской территории, сообщил министр обороны Рустем Умеров. Об этом он написал в колонке Forbes.

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"Украина первой в мире ввела технологию "роя дронов". Только за последний год нам удалось уничтожить или повредить более 200 целей на территории врага", – сообщил министр.

Среди таких объектов – пункты управления, аэродромы, корабли, системы противовоздушной обороны и места дислокации военного личного состава РФ, добавил Умеров.

Он подчеркнул: Украина заставила Россию перебазировать самолеты на аэродромы на расстояние 250 километров от границы.

Также он отметил, что за этот год Украина "в несколько раз" увеличила свои дальнобойные военные способности: только Минобороны законтрактовало беспилотников на сумму более 21 млрд грн и боеприпасов к дронам на еще 9 млрд грн.

Министр заявил, что его ведомство совместно с Госспецсвязи закупило для войска более миллиона дронов – поблагодарил команду Министерства цифровой трансформации.

"Наши дроны показали, что такое настоящее moscow never sleeps. Сегодня украинские дроны летают более чем на 1000 км, долетают до Мурманска и Поволжья, уничтожают российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы", – отметил министр обороны.

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18 сентября Силы обороны ударили по складу в Тверской области под Торопцем – собеседник LIGA.net в СБУ сообщил об уничтожении объекта россиян. По его словам, это была совместная операция спецслужбы, Главного управления разведки и Сил специальных операций, а, в частности, на пораженном арсенале хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. Спутниковый снимок показывал масштабное задымление на территории воинской части №11777.

в СБУ сообщил об уничтожении объекта россиян. По его словам, это была совместная операция спецслужбы, Главного управления разведки и Сил специальных операций, а, в частности, на пораженном арсенале хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. Спутниковый снимок показывал масштабное задымление на территории воинской части №11777. 21 сентября собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что дроны ведомства поразили арсенал в Тверской области с артиллерийскими боеприпасами и ракетами для систем "Искандер" и "Точка-У". Также он добавил, что беспилотники ведомства ударили по инфраструктуре военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области.

Генштаб ВСУ подтверждал: Силы обороны поразили два военных арсенала РФ в Краснодарском крае и Тверской области. По его данным, в момент удара в Тихорецке находился очередной эшелон, который доставил не менее 2000 тонн боеприпасов, в том числе из Северной Кореи.

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