Україна першою впровадила технологію "рою дронів": атакувала понад 200 цілей у Росії за рік – Умєров

Україна змусила Росію перебазувати літаки на відстань на 250 кілометрів від кордону

Рустем Умєров (Фото: соцмережі посадовця)

Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів" – за останній рік вдалося знищити або пошкодити понад 200 об'єктів на російській території, повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Про це він написав у колонці для Forbes.

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"Україна першою у світі запровадила технологію "рою дронів". Тільки за останній рік нам вдалося знищити або пошкодити понад 200 цілей на території ворога", – повідомив міністр.

Серед таких об'єктів – пункти управління, аеродроми, кораблі, системи протиповітряної оборони та місця дислокації військового особового складу РФ, додав Умєров.

Він акцентував: Україна змусила Росію перебазувати літаки на аеродроми на відстань 250 кілометрів від кордону.

Також він зазначив, що за цей рік Україна "у декілька разів" збільшила свої далекобійні військові спроможності: цьогоріч тільки Міноборони законтрактувало безпілотників на суму понад 21 млрд грн і боєприпасів до дронів на ще 9 млрд грн.

Міністр заявив, що його відомство спільно з Держспецзв'язку закупило для війська понад мільйон дронів – подякував команді Міністерства цифрової трансформації.

"Наші дрони показали, що таке справжнє moscow never sleeps. Сьогодні українські дрони літають на понад 1000 км, долітають до Мурманська та Надволжя, знищують російські нафтопереробні заводи й аеродроми", – зауважив міністр оборони.

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18 вересня Сили оборони вдарили по складу у Тверській області під Торопцем – співбесідник LIGA.net у СБУ повідомив про знищення об'єкта росіян. За його словами, це була спільна операція спецслужби, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій, а, зокрема, на ураженому арсеналі зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У", керовані авіабомби й артилерійські снаряди. Супутниковий знімок показував масштабне задимлення на території військової частини №11777.

у СБУ повідомив про знищення об'єкта росіян. За його словами, це була спільна операція спецслужби, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій, а, зокрема, на ураженому арсеналі зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У", керовані авіабомби й артилерійські снаряди. Супутниковий знімок показував масштабне задимлення на території військової частини №11777. 21 вересня, співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України повідомив, що дрони відомства уразили арсенал у Тверській області з артилерійськими боєприпасами й ракетами для систем "Іскандер" і "Точка-У". Також він додав, що безпілотники відомства вдарили по інфраструктурі військового аеродрому "Шайковка" у Калузькій області.

Генштаб ЗСУ підтверджував: Сили оборони уразили два військові арсенали РФ у Краснодарському краї та Тверській області. За його даними, у момент удару у Тихорецьку перебував черговий ешелон, який доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема з Північної Кореї.

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