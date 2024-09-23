58 будівель складів та залізничні колії: нові супутникові фото пошкоджень у Тверській області

Фото: Радіо Свобода

OSINT-дослідник MT_Anderson опублікував нові супутникові знімки 23-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, розташованого поблизу селища Октябрський у Тверській області. На зображеннях видно, що зруйновано понад 58 будівель складів, кілька відкритих майданчиків з боєприпасами, а також пошкоджено залізничні колії та знищено потяги з боєприпасами.

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21 вересня співрозмовник LIGA.net у Службі безпеки України повідомив, що дрони органа уразили арсенал у Тверській області з артилерійськими боєприпасами та ракетами для систем "Іскандер" та "Точка-У".

Свіжі супутникові знімки показують, що значні руйнування торкнулися північної частини депо. Понад 58 складських будівель та кілька відкритих майданчиків були знищені або серйозно пошкоджені. Пошкоджено також зони завантаження боєприпасів на залізничні платформи.

За даними OSINT-аналітиків, під час удару на місці були потяги з боєприпасами.

18 вересня Сили оборони вже били по іншому складу у Тверській області під Торопцем – співбесідник LIGA.net у СБУ повідомив про знищення об'єкта росіян. За його словами, це була спільна операція спецслужби, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій, а, зокрема, на ураженому арсеналі зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У", керовані авіабомби та артилерійські снаряди.

у СБУ повідомив про знищення об'єкта росіян. За його словами, це була спільна операція спецслужби, Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій, а, зокрема, на ураженому арсеналі зберігалися ракети "Іскандер", "Точка-У", керовані авіабомби та артилерійські снаряди. Супутниковий знімок показував масштабне задимлення на території військової частини №11777, яка відповідає за склад Головного ракетно-артилерійського управління російського Міноборони. А ще удар по цьому арсеналу спричинив вибух потужністю землетрусу – поштовхи магнітудою 2,8 бала зафіксувало норвезьке моніторингове агентство NORSAR.

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