58 зданий складов и ж/д пути: новые спутниковые фото повреждений в Тверской области

Фото: Радио Свобода

OSINT-исследователь MT_Anderson опубликовал новые спутниковые снимки 23-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ, расположенного вблизи поселка Октябрьский в Тверской области. На изображениях видно, что разрушены более 58 зданий складов, несколько открытых площадок с боеприпасами, повреждены железнодорожные пути и уничтожены поезда с боеприпасами.

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21 сентября собеседник LIGA.net в Службе безопасности Украины сообщил, что дроны органа поразили арсенал в Тверской области с артиллерийскими боеприпасами и ракетами для систем "Искандер" и "Точка-У".

Свежие спутниковые снимки показывают, что значительные разрушения затронули северную часть депо. Более 58 складских построек и несколько открытых площадок были уничтожены или серьезно повреждены. Повреждены также зоны погрузки боеприпасов на железнодорожные платформы.

По данным OSINT-аналитиков, при ударе на месте находились поезда с боеприпасами.

18 сентября Силы обороны уже избивали по другому составу в Тверской области под Торопцем – собеседник LIGA.net в СБУ сообщил об уничтожении объекта россиян. По его словам, это была совместная операция спецслужбы, Главного управления разведки и Сил специальных операций, а в частности на пораженном арсенале хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды.

в СБУ сообщил об уничтожении объекта россиян. По его словам, это была совместная операция спецслужбы, Главного управления разведки и Сил специальных операций, а в частности на пораженном арсенале хранились ракеты "Искандер", "Точка-У", управляемые авиабомбы и артиллерийские снаряды. Спутниковый снимок показывал масштабное задымление на территории воинской части №11777, отвечающей за склад Главного ракетно-артиллерийского управления российского Минобороны. А еще удар по этому арсеналу нанес взрыв мощностью землетрясения – толчки магнитудой 2,8 балла зафиксировало норвежское мониторинговое агентство NORSAR.

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