Defense Express: Росіяни почали чіпляти камери на БпЛА, щоб бачити українські дрони

Камера забезпечує задній огляд, що дозволяє виявити загрози у вигляді інших дронів і вжити відповідних заходів

Російські оператори дронів (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Російські оператори розвідувальних безпілотників почали оснащувати свої дрони камерами заднього огляду, вони призначені для виявлення загроз із боку українських FPV-дронів. Про це повідомляє військовий портал Defense Express.

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Аналітики повідомляють, що українські військові не так давно знищили перший з таких модифікованих безпілотників. На фото можна побачити дрон типу ZALA, що має мініатюрну камеру й антени RHCP, типові для FPV-дронів.

Камера забезпечує задній огляд, що дозволяє виявити загрози у вигляді інших дронів і вжити відповідних заходів, наприклад, збільшити швидкість для уникнення атаки, оскільки час у повітрі для FPV-дронів обмежений.

Фото: Сергій Флеш/Telegram

Фото: Сергій Флеш/Telegram

Видання зазначає, що загальна ефективність рішення залишається під питанням, але швидкий перехід ворога до практичної реалізації засобів протидії зенітним FPV-дронам "заслуговує на увагу".

Очікується, що перелік контрзаходів буде розширюватися. Крім того, є ймовірність, що ворог спробує оснастити безпілотники невеликими засобами радіоелектронної боротьби.

21 вересня ОТУ "Харків" повідомляло, що росіяни почали обробляти свої дрони невідомою речовиною, у разі контакту вона викликає хімічні опіки.

Наступного дня очільник Дніпропетровської ОВА Лисак заспокоїв людей: таких дронів в області немає.

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