Население севера Харьковской области могут эвакуировать принудительно – ОВА

Фото: novoeizdanie.com

Из-за обострения боевых действий на севере Харьковской области возникает необходимость эвакуации местных жителей. Об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Конечно, мы сейчас рассматриваем вопрос принудительной эвакуации гражданского населения из этих территорий. В самом Купянске остается еще пять семей, однако за сутки или двое мы их вывезем. Всего за месяц мы эвакуировали в трех общинах 200 семей, еще осталось 75", – заявил глава ОВА.

Он отметил, что на севере Харьковской области, в Липецке и Волчанске ситуация сложная, и несмотря на то, что враг там увеличил количество атак, украинские бойцы стоят на своих позициях и линия фронта стабильна. Только по Купянскому направлению за минувшие сутки зафиксировали 25 штурмовых атак, а количество артиллерийских обстрелов растет каждый день. Также ОВА мониторит ситуацию на Изюмском направлении, там тоже сложная ситуация.