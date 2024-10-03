На Чернігівщині РФ вдарила дроном по газовозу: серед загиблих і постраждалих – діти

Через удар стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків

Фото: МВС

Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: загинули троє людей, серед них – дитина, ще четверо осіб поранені, з них двоє – діти. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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За даними МВС, окупанти атакували безпілотником вантажівку-газовоз – ним доставляли побутовий газ людям.

Через удар стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків, МВС додало фото з місця удару:

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС