На Чернігівщині РФ вдарила дроном по газовозу: серед загиблих і постраждалих – діти
Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: загинули троє людей, серед них – дитина, ще четверо осіб поранені, з них двоє – діти. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
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За даними МВС, окупанти атакували безпілотником вантажівку-газовоз – ним доставляли побутовий газ людям.
Через удар стався вибух вантажівки та пожежа житлових будинків, МВС додало фото з місця удару:
- 16 вересня у Чернігівській області поліціянти та громада евакуювали шістьох жителів прикордонного села Миколаївка, яке охопило полум'я від російських ударів.
- 30 вересня було ухвалено рішення оголосити примусову евакуацію дітей із батьками з 90 населених пунктів Сумського району.
- 2 жовтня армія Росії вдарила КАБами по п'ятиповерхівці в Харкові. Як пізніше повідомив мер Ігор Терехов, поранено 10 людей, серед них – трирічна дівчинка. Два під'їзди значно зруйновано, десятки харків'ян залишилися без житла. Під ранок 3 жовтня російські окупанти вдарили по передмістю Харкова.