В Черниговской области РФ ударила дроном по газовозу: среди погибших и пострадавших – дети

Фото: МВД

Россияне обстреляли приграничье Черниговской области: погибли три человека, среди них – ребенок, еще четверо ранены, из них двое – дети. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

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По данным МВД, оккупанты атаковали беспилотником грузовик-газовоз – им доставляли бытовой газ людям.

Из-за удара произошел взрыв грузовика и пожар жилых домов, МВД добавило фото с места удара:

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД