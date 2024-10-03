В Черниговской области РФ ударила дроном по газовозу: среди погибших и пострадавших – дети
Россияне обстреляли приграничье Черниговской области: погибли три человека, среди них – ребенок, еще четверо ранены, из них двое – дети. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
По данным МВД, оккупанты атаковали беспилотником грузовик-газовоз – им доставляли бытовой газ людям.
Из-за удара произошел взрыв грузовика и пожар жилых домов, МВД добавило фото с места удара:
- 16 сентября в Черниговской области полицейские и громада эвакуировали шестерых жителей пограничного села Николаевка, которое охватило пламя от российских ударов.
- 30 сентября было принято решение объявить принудительную эвакуацию детей с родителями из 90 населенных пунктов Сумского района.
- 2 октября армия России ударила КАБами по пятиэтажке в Харькове. Как позже сообщил мэр Игорь Терехов, ранены 10 человек, в том числе трехлетняя девочка. Два подъезда значительно разрушены, десятки харьковчан остались без жилья. Под утро 3 октября российские оккупанты ударили по пригороду Харькова.