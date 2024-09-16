В Черниговской области полицейские и община эвакуировали шестерых жителей приграничного села, охваченного пламенем от российских ударов. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Черниговской области.

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Россияне в очередной раз нанесли многочисленные удары по Семеновской общине в Новгород-Северском районе – в Николаевке произошли масштабные пожары, в целом сгорели или повреждены пламенем более 30 зданий, пишет Нацпол.

За эвакуацией обратились шесть местных жителей, преимущественно пожилого возраста – и полицейские в тесном сотрудничестве с общиной предоставили людям транспорт для перевозки наиболее необходимого имущества, помогли загрузиться и сопроводили на безопасную территорию.

В целом для эвакуации полиции и добровольцам понадобилось несколько рейсов, меры прекратили, убедившись, что спасли всех, кто в этом нуждался, акцентируют в сообщении.

В Нацполиции сообщили, что после обстрелов для помощи местным жителям на места прибывают полиция и спасатели – вместе с жителями тушат пожары, а также "настойчиво предлагают эвакуацию".

За эвакуацией в Черниговской области можно обратиться по номеру 099-200-17-98 или позвонить на общенациональную линию 102.

Карта: Deepstate

Николаевка – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)

9 сентября в Сумской области в Шосткинском районе объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов – Глухова, Свесы и Эсмани.

В Донецкой области в Покровской общине россияне ударили по транспортной инфраструктуре – разрушили секцию путепровода. Оккупанты оставили общину без света, газа и воды – власти подчеркивают, что единственным выходом является эвакуация, пока есть возможность уехать из города.

В Харьковской области власти расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов Купянского района.

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