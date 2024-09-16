У Чернігівській області поліціянти та громада евакуювали шістьох жителів прикордонного села, котре охопило полум'я від російських ударів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Чернігівської області.

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Росіяни вчергове завдали численних ударів по Семенівській громаді у Новгород-Сіверському районі – у Миколаївці сталися масштабні пожежі, загалом згоріло чи пошкоджено полум'ям понад 30 будівель, пише Нацпол.

За евакуацією звернулося шестеро місцевих жителів, переважно літнього віку – і поліціянти у тісній співпраці з громадою надали людям транспорт для перевезення найбільш необхідного майна, допомогли завантажитися та супроводили на безпечну територію.

Загалом для евакуації поліції та добровольцям знадобилося декілька рейсів, заходи припинили, переконавшись, що врятували всіх, хто того потребував, акцентують у повідомленні.

У Нацполіції повідомили, що після обстрілів для допомоги місцевим на місця прибувають поліція та рятувальники – разом з жителями гасять пожежі, а також "наполегливо пропонують евакуацію".

За евакуацією на Чернігівщині можна звернутися за номером 099-200-17-98 або зателефонувати на загальнонаціональну лінію 102.

Мапа: Deepstate

Миколаївка – біла позначка, обведена червоним (Мапа: Deepstate)

9 вересня на Сумщині у Шосткинському районі оголошено обов'язкову евакуацію з трьох населених пунктів – Глухова, Свеси та Есмані.

У Донецькій області в Покровській громаді росіяни вдарили по транспортній інфраструктурі – зруйнували секцію шляхопроводу. Окупанти залишили громаду без світла, газу та води – і влада наголошує, що єдиним виходом є евакуація, поки є можливість виїхати з міста.

У Харківській області влада розширила зону примусової евакуації родин із дітьми з низки населених пунктів Куп’янського району.

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