Россияне ударили FPV-дроном рядом с автобусной остановкой в Купянске, двое раненых – фото
В Купянске в Харьковской области россияне ударили FVP-дроном рядом с автобусной остановкой, двое раненых, сообщила Национальная полиция.
По ее данным, из-за удара окупантов осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет.
Также в результате атаки повреждены помещения магазина и автомобиль.
Ранее, 3 октября, россияне ударили дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске – были ранены два человека, в том числе 16-летняя девушка.
- 5 октября россияне атаковали беспилотником рейсовый автобус в Сумской области – ранены трое пассажиров.
- Утром 6 октября МВД сообщило, что из-за российского дронового удара была повреждена гражданская инфраструктура, включая складские помещения и грузовые автомобили. Возникли пожары, спасатели их потушили.
- Также в Одесской области из-за российской ракетной атаки "Искандером-М" было повреждено сухогрузное гражданское судно.