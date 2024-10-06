Россияне ударили FPV-дроном рядом с автобусной остановкой в Купянске, двое раненых – фото

Также в результате атаки повреждены помещения магазина и автомобиль

Фото: Нацполиция

В Купянске в Харьковской области россияне ударили FVP-дроном рядом с автобусной остановкой, двое раненых, сообщила Национальная полиция.

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По ее данным, из-за удара окупантов осколочные ранения получили двое мужчин 68 и 40 лет.

Также в результате атаки повреждены помещения магазина и автомобиль.

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Ранее, 3 октября, россияне ударили дроном-камикадзе по остановке общественного транспорта в Купянске – были ранены два человека, в том числе 16-летняя девушка.