Росіяни вдарили FPV-дроном поряд з автобусною зупинкою у Куп'яньску, двоє поранених – фото

Також унаслідок атаки пошкоджено приміщення магазину та автівку

Фото: Нацполіція

У Куп'янську на Харківщині росіяни вдарили FVP-дроном поряд з автобусною зупинкою, двоє поранених, повідомила Національна поліція.

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За її даними, через удар окупантів осколкові поранення отримали двоє чоловіків 68 та 40 років

Також унаслідок атаки пошкоджено приміщення магазину та автівку.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Раніше, 3 жовтня, росіяни вдарили дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Купʼянську – було поранено двох людей, зокрема 16-річну дівчину.