Росіяни вдарили FPV-дроном поряд з автобусною зупинкою у Куп'яньску, двоє поранених – фото
У Куп'янську на Харківщині росіяни вдарили FVP-дроном поряд з автобусною зупинкою, двоє поранених, повідомила Національна поліція.
За її даними, через удар окупантів осколкові поранення отримали двоє чоловіків 68 та 40 років
Також унаслідок атаки пошкоджено приміщення магазину та автівку.
Раніше, 3 жовтня, росіяни вдарили дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Купʼянську – було поранено двох людей, зокрема 16-річну дівчину.
- 5 жовтня росіяни атакували безпілотником рейсовий автобус на Сумщині – поранено трьох пасажирів.
- Вранці 6 жовтня МВС повідомило, що через російський дроновий удар було пошкоджено цивільну інфраструктуру, включно зі складськими приміщеннями та вантажними автомобілями. Виникли пожежі, рятувальники їх загасили.
- Також на Одещині через російську ракетну атаку "Іскандером-М" було пошкоджено суховантажне цивільне судно.