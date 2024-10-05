Росіяни вдарили дроном по рейсовому автобусу на Сумщині – троє постраждалих: фото

Правоохоронці проводять розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми

Фото: Сумська областна прокуратура

На Сумщині росіяни атакували безпілотником рейсовий автобус – поранено трьох пасажирів, повідомила обласна прокуратура.

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За даними слідства, 5 жовтня близько 15:30 росіяни атакували дроном рейсовий автобус, котрий рухався територією Річківської громади у Сумському районі.

Громада знаходиться на відстані близько 14 кілометрів від російсько-українського кордону:

Річківська громада (біла позначка, обведена червоним) на мапі Deepstate

Через атаку окупантів поранено трьох пасажирів – 65-річного чоловіка, 54 і 63-річну жінок, повідомило відомство.

Правоохоронці проводять розслідування за фактом воєнного злочину, максимальне покарання – 12 років тюрми.

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

Фото: Сумська обласна прокуратура

29 вересня росіяни вдарили по залізничному вокзалу на Сумщині, були поранені.

3 жовтня росіяни вдарили дроном по газовозу на Чернігівщині: загинули троє людей, серед них – дитина, ще четверо осіб поранені, з них двоє – діти.

5 жовтня на Херсонщині через атаку російського дрона постраждала жінка та троє працівників "швидкої допомоги".