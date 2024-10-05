СБУ повідомило про контрдиверсійні безпекові заходи по всьому місту Суми – фото

Спецслужба зазначає: якщо виникатимуть обґрунтовані підозри щодо окремих осіб – може проводитися їхня додаткова перевірка

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про проведення контррозвідувальних безпекових заходів у Сумах, до яких також долучені Національна поліція, Військова служба правопорядку ЗСУ та Національна гвардія.

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Анонсують, що дії правоохоронців будуть охоплювати весь обласний центр.

"Мета – запобігання та нейтралізація загроз розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави, упередження провокацій та підвищення безпеки громадян в умовах російської збройної агресії проти України", – пояснила СБУ.

Відомство додало, що ці заходи проходять з урахуванням правового режиму воєнного стану: під час проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями, перевірка документів та огляд автомобілів.

Спецслужба зазначає: якщо виникатимуть обґрунтовані підозри щодо окремих осіб – може проводитися їхня додаткова перевірка.

А також правоохоронці проводять огляд території та приміщень загального користування задля виявлення заборонених предметів, додала СБУ.

Загалом, відомство просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей, "належним чином" реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, та дотримуватися режиму комендантської години.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Раніше, 4 жовтня, президент Зеленський здійснив поїздку до Сумської області, де нагородив бійців, які беруть участь у Курській операції. Голова держави відвідав командний пункт 82 десантно-штурмової Буковинської бригади.

Він також надав звання генерал-майора заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ Михайлу Драпатому, а звання бригадного генерала — командиру 9 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Луценку.