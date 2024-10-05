СБУ сообщила о контрдиверсионных мероприятиях по всему городу Сумы – фото

Спецслужба отмечает: если будут возникать обоснованные подозрения в отношении отдельных лиц – может проводиться их дополнительная проверка

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о проведении контрразведывательных мероприятий в Сумах, к которым также присоединены Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и Национальная гвардия.

Анонсируют, что действия стражей порядка будут охватывать весь областной центр.

"Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-взрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", – пояснила СБУ.

Ведомство добавило, что эти мероприятия проходят с учетом правового режима военного положения: во время проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов и осмотр автомобилей.

Спецслужба отмечает: если будут возникать обоснованные подозрения в отношении отдельных лиц – может проводиться их дополнительная проверка.

Также правоохранители проводят осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов, добавила СБУ.

В общем, ведомство просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам, "должным образом" реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой удостоверяющие личность документы и соблюдать режим комендантского часа.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Ранее, 4 октября, президент Зеленский совершил поездку в Сумскую область, где наградил бойцов, участвующих в Курской операции. Глава государства посетил командный пункт 82 десантно-штурмовой Буковинской бригады.

Он также присвоил звание генерал-майора заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Михаилу Драпатому, а звание бригадного генерала — командиру 9 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Александру Луценко.