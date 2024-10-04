"Мотивируете и тех, кто дает оружие". Зеленский наградил участников Курской операции

Президент в Сумской области посетил командный пункт бригады, чьи бойцы принимают участие в операции в Курской области

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский 4 октября совершил поездку в Сумскую область, где наградил бойцов, участвующих в Курской операции. Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

Зеленский посетил командный пункт 82 десантно-штурмовой Буковинской бригады, бойцы которых участвуют в операции в Курской области.

Президент отметил бойцов орденами Богдана Хмельницкого I и III степени и орденом "За мужество" III степени.

"Эта Курская операция, хочу, чтобы вы знали, что очень сильно помогла мотивировать и тех, кто дает нам пакеты поддержки оружием за границей. Поэтому это была новая волна, она очень была важна и вы наверняка не представляете даже до конца, которую помощь вы оказали именно для этого решения", – заявил глава государства.

Он также присвоил звание генерал-майора заместителю начальника Генерального штаба ВСУ Михаилу Драпатому, а звание бригадного генерала — командиру 9 армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ Александру Луценко.

Сегодня начал поездку на Сумщину со встречи с нашими воинами – ребятами, которые сражаются на Курщине, защищая наши пограничные регионы и все государство. 82-я бригада. Заслушал доклад командира, отметил бойцов.



Спасибо за службу, за защиту нашего государства. Спасибо всем… pic.twitter.com/iTywAXKtsi - Volodymyr Zelenskyy / Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) Октябрь 4, 2024