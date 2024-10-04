"Мотивуєте й тих, хто надає зброю". Зеленський нагородив учасників Курської операції
Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський 4 жовтня здійснив поїздку до Сумської області, де нагородив бійців, які беруть участь у Курській операції. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський відвідав командний пункт 82 десантно-штурмової Буковинської бригади, чиї бійці беруть участь в операції у Курській області.

Президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького I та III ступенів і орденом "За мужність" III ступеня. 

"Ця Курська операція, хочу, щоб ви знали, що дуже сильно допомогла мотивувати й тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю за кордоном. Тому це була нова хвиля, вона дуже була важлива і ви, напевно, не уявляєте навіть до кінця, яку допомогу ви зробили саме для цього рішення", – заявив глава держави.

Він також надав звання генерал-майора заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ Михайлу Драпатому, а звання бригадного генерала — командиру 9 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Луценку.

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