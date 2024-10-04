"Мотивуєте й тих, хто надає зброю". Зеленський нагородив учасників Курської операції
Президент Володимир Зеленський 4 жовтня здійснив поїздку до Сумської області, де нагородив бійців, які беруть участь у Курській операції. Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський відвідав командний пункт 82 десантно-штурмової Буковинської бригади, чиї бійці беруть участь в операції у Курській області.
Президент відзначив бійців орденами Богдана Хмельницького I та III ступенів і орденом "За мужність" III ступеня.
"Ця Курська операція, хочу, щоб ви знали, що дуже сильно допомогла мотивувати й тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю за кордоном. Тому це була нова хвиля, вона дуже була важлива і ви, напевно, не уявляєте навіть до кінця, яку допомогу ви зробили саме для цього рішення", – заявив глава держави.
Він також надав звання генерал-майора заступнику начальника Генерального штабу ЗСУ Михайлу Драпатому, а звання бригадного генерала — командиру 9 армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ Олександру Луценку.
Сьогодні розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони і всю державу. 82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 4, 2024
Дякую за службу, за захист нашої держави. Дякую всім… pic.twitter.com/iTywAXKtsi
- Українська операція у Курській області почалася 6 серпня, майже тиждень її офіційно не коментувала українська влада. 12 серпня Зеленський визнав її проведення.
- Україна контролює у Курській області близько 100 населених пунктів.
- Сирський заявив, що Курська область була найслабшим місцем в обороні армії Росії, тому Україна обрала її для удару.