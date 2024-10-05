Россияне ударили дроном по рейсовому автобусу в Сумской области – трое пострадавших: фото
В Сумской области россияне атаковали беспилотником рейсовый автобус – ранены трое пассажиров, сообщила областная прокуратура.
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По данным следствия, 5 октября около 15:30 россияне атаковали дроном рейсовый автобус, двигавшийся по территории Речковской общины в Сумском районе.
Община находится на расстоянии около 14 километров от российско-украинской границы:
Из-за атаки оккупантов ранены трое пассажиров – 65-летний мужчина, 54 и 63-летняя женщины, сообщило ведомство.
Правоохранители проводят расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
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