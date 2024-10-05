Россияне ударили дроном по рейсовому автобусу в Сумской области – трое пострадавших: фото

Правоохранители проводят расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы

Фото: Сумская областная прокуратура

В Сумской области россияне атаковали беспилотником рейсовый автобус – ранены трое пассажиров, сообщила областная прокуратура.

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По данным следствия, 5 октября около 15:30 россияне атаковали дроном рейсовый автобус, двигавшийся по территории Речковской общины в Сумском районе.

Община находится на расстоянии около 14 километров от российско-украинской границы:

Речковское общество (белая отметка, обведенная красным) на карте Deepstate

Из-за атаки оккупантов ранены трое пассажиров – 65-летний мужчина, 54 и 63-летняя женщины, сообщило ведомство.

Правоохранители проводят расследование по факту военного преступления, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура

Фото: Сумская областная прокуратура

29 сентября россияне ударили по железнодорожному вокзалу Сумской области, были раненые.

3 октября россияне ударили дроном по газовозу на Черниговщине: погибли три человека, среди них – ребенок, еще четыре человека ранены, из них двое – дети.

5 октября в Херсонской области из-за атаки российского дрона пострадала женщина и трое работников "скорой помощи".