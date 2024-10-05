Россияне сбросили взрывчатку с дрона по "скорой", приехавшей на вызов – трое раненых

Иллюстративное фото: Depositphotos

В Велетенском Херсонской области из-за атаки российского дрона пострадала женщина и трое работников "скорой помощи", написала обладминистрация.

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Сначала власти сообщили о двух пострадавших: 49-летняя женщина получила перелом бедра и предплечья и находится в тяжелом состоянии, под российский удар попала и прибывшая на вызов бригада "скорой" – из-за сброса взрывчатки с дрона автомобиль получил серьезные повреждения.

У 60-летнего водителя "скорой" взрывная травма, контузия и ранение головы – его доставили в больницу, он находится в тяжелом состоянии, добавили в ОВА.

Впоследствии сообщили, что еще двум попавшим под дроновый удар работникам "скорой" понадобилась медпомощь – пострадали 50-летний фельдшер и 63-летний водитель, оба в состоянии средней тяжести.