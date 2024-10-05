На Херсонщині росіяни скинули вибухівку з дрона по "швидкій", що приїхала на виклик – троє поранених

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У Велетенському на Херсонщині через атаку російського дрона постраждала жінка та троє працівників "швидкої допомоги", написала обладміністрація.

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Спочатку влада повідомила про двох постраждалих: 49-річна жінка дістала перелом стегна та передпліччя й перебуває у важкому стані, під російський удар потрапила також бригада "швидкої", що прибула на виклик, – через скидання вибухівки з дрона автівка отримала серйозні пошкодження.

У 60-річного водія "швидкої" вибухова травма, контузія та поранення голови – його доправили до лікарні, він перебуває у тяжкому стані, додали в ОВА.

Згодом повідомили, що ще двом працівникам "швидкої", які потрапили під дроновий удар, знадобилася меддопомога – постраждали 50-річний фельдшер та 63-річний водій, обидва у стані середньої тяжкості.