Удар РФ "Искандером" повредил сухогруз на Одесчине, есть повреждения от дронов и раненный

Начато расследование по статье о военных преступлениях, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы

Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области из-за российской ракетной атаки "Искандер-М" было повреждено сухогрузное гражданское судно, сообщила областная прокуратура.

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В ночь на 6 октября оккупанты совершили атаку на Одессу и область – по предварительным данным, ударили дронами-камикадзе типа Shahed и баллистической ракетой "Искандер-М".

Из-за дроновой атаки были повреждены складские здания, автомобили и газопровод – пострадал 59-летний мужчина, охранник одного из складских помещений, которого с травмами разной степени тяжести привезли в больницу, отметила прокуратура.

Ведомство добавило, что также из-за ракетной атаки РФ по портовой инфраструктуре было повреждено сухогрузное гражданское судно.

Продолжается осмотр, правоохранители устанавливают полный список разрушений и повреждений.

Начато расследование по статье о военных преступлениях, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: Одесская областная прокуратура