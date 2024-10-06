Удар РФ "Искандером" повредил сухогруз на Одесчине, есть повреждения от дронов и раненный
В Одесской области из-за российской ракетной атаки "Искандер-М" было повреждено сухогрузное гражданское судно, сообщила областная прокуратура.
В ночь на 6 октября оккупанты совершили атаку на Одессу и область – по предварительным данным, ударили дронами-камикадзе типа Shahed и баллистической ракетой "Искандер-М".
Из-за дроновой атаки были повреждены складские здания, автомобили и газопровод – пострадал 59-летний мужчина, охранник одного из складских помещений, которого с травмами разной степени тяжести привезли в больницу, отметила прокуратура.
Ведомство добавило, что также из-за ракетной атаки РФ по портовой инфраструктуре было повреждено сухогрузное гражданское судно.
Продолжается осмотр, правоохранители устанавливают полный список разрушений и повреждений.
Начато расследование по статье о военных преступлениях, максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
- Утром МВД сообщило, что из-за российского дронового удара была повреждена гражданская инфраструктура, включая складские помещения и грузовые автомобили. Возникли пожары, спасатели их загасили.
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