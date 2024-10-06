"Шахеды" ударили по Одесской области: повреждена инфраструктура, ранен человек – фото
В ночь на 6 октября российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, известно об одном раненом. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
По данным правоохранителей, в результате атаки пострадал мужчина, которого в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Была повреждена гражданская инфраструктура, в частности складские помещения и грузовые автомобили. Возникли пожары, спасатели их потушили.
- Российская армия ударила по Измаилу в Одесской области 26 сентября ударными беспилотниками. Три человека погибли, среди пострадавших — ребенок.