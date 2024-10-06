Россия второй раз за октябрь безрезультатно атаковала Киев ударными дронами
В ночь на 6 октября российские оккупационные войска в очередной раз пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. Все дроны были сбиты, сообщили в столичной городской военной администрации.
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По данным местных властей, вражеские беспилотники заходили в Киев несколькими волнами и по разным направлениям. За это время воздушная тревога в городе объявлялась трижды и продлилась суммарно пять часов.
"Силами и средствами ПВО все российские БпЛА, обнаруженные в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу, были обезврежены", – написали в КГВА.
Предварительно, в столице без разрушений и пострадавших.
- С сентября 2024 года Россия более 10 раз атаковала Киев "шахедами". Последний раз — 3 октября.
- В ночь на 4 октября румынские военные вновь обнаружили у себя обломки российского дрона, но традиционно не приняли никаких мер, поскольку "из-за инцидента не было повреждений и раненых".