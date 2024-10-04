В Беларуси задержали женщину, камера на доме которой сняла падение "шахеда" – видео

Речь идет о видео, которое было снято в ночь на 3 октября в городе Калинковичи, во время очередной дроновой атаки России на Украину

Шахед (Фото: Александр Гусев/Pacific Press)

В Беларуси силовики задержали жительницу поселка в Гомельской области, утверждая, что та "сотрудничала с экстремистскими интернет-ресурсами". Камера видеонаблюдения, установленная на крыше дома, зафиксировала падение дрона-камикадзе типа Shahed, которые Россия использует для атак на Украину.

МВД Беларуси утверждает, что женщина, передавая фото- и видеоматериалы администраторам "запрещенных Telegram-каналов, могла вызвать панику среди людей и распространить ложную информацию".

Кроме того, за это она может быть привлечена к уголовной ответственности, подчеркнули силовики. На видео, опубликованном МВД, видно, как вооруженные люди заходят в ее частный дом.

По данным Telegram-каналов Беларуси, речь идет о видео, которое было снято в ночь на 3 октября в городе Калинковичи, во время очередной дроновой атаки России на Украину.

10 августа Лукашенко заявил о якобы нарушении беларуского воздушного пространства украинскими дронами. После этого беларуское Минобороны заявило о переброске к границам "Искандеров" и системам залпового огня "Полонез".

11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить граничащие с Украиной танки в Гомельскую и Мозырскую области. Но ГПСУ сообщила, что перемещение техники у границы не зафиксировано.

МИД Украины призвал Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых вымышленных угроз.