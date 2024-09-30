Беларусь начала проверку боеготовности. Центр противодействия дезинформации отреагировал

Основная угроза для Украины со стороны Беларуси – информационная, отметили в центре

Беларусь (Иллюстративное фото: Stringer/EPA)

Проверка боевой готовности белорусских войск – часть политики Кремля по созданию напряжения на границе Украины с Беларусью. Так Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны отреагировал на объявление Беларусью проверки боеготовности.

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В ЦПД отметили, что на сегодняшний день основная угроза для Украины со стороны Беларуси – информационная.

"Постоянными проверками войск на фоне воинственных заявлений белорусских чиновников Кремль пытается постоянно нагнетать напряжение на границе и удержать на белорусском направлении наши силы", — говорится в сообщении.

В центре отметили, что в настоящее время у Беларуси на границе нет сил для вторжения на территорию Украины.

30 сентября Министерство обороны Беларуси сообщило об очередном этапе проверки соединений и воинских частей Вооруженных сил. В его рамках будут проверяться готовность и способность выполнять задачи военными частями и подразделениями Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

10 августа Лукашенко заявил о якобы нарушении белорусского воздушного пространства украинскими дронами. После этого белорусское Минобороны заявило о переброске к границам "Искандеров" и систем залпового огня "Полонез".

11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить танки в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Но ГПСУ сообщила, что перемещение техники у границы не зафиксировано.

МИД Украины призвал Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" относительно мнимых вымышленных угроз.

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