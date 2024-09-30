Білорусь почала перевірку боєготовності військ. Центр протидії дезінформації прокоментував

Основна загроза для України з боку Білорусі – інформаційна, зазначили в центрі

Білорусь (Ілюстративне фото: Stringer/EPA)

Перевірка бойової готовності білоруських військ – це частина політики Кремля зі створення напруги на кордоні України з Білоруссю. Так Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони відреагував на оголошення Білоруссю перевірки боєготовності.

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У ЦПД зазначили, що на сьогодні основна загроза для України з боку Білорусі – інформаційна.

"Постійними перевірками військ на тлі войовничих заяв білоруських посадовців Кремль намагається постійно нагнітати напругу на кордоні та утримати на білоруському напрямку наші сили", – йдеться у повідомленні.

У центрі наголосили, що наразі у Білорусі на кордоні немає сил для вторгнення на територію України.

30 вересня Міністерство оборони Білорусі повідомило про черговий етап перевірки з'єднань і військових частин Збройних сил. У його межах перевірятимуть готовність і здатність виконувати завдання військовими частинами та підрозділами Військово-повітряних сил і протиповітряної оборони.

10 серпня Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору українськими дронами. Після цього білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів "Іскандерів" і систем залпового вогню "Полонез".

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки у Гомельську та Мозирську області, що межують з Україною. Але ДПСУ повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

МЗС України закликало Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.

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