У Білорусі більше немає багатотисячних підрозділів РФ: старі вивела, нові не завела – ДПСУ

Кордон із Білоруссю (Скриншот з відео ДПСУ)

У 2023 році Росія утримувала у Білорусі свої війська чисельністю до 12 000 осіб, проте наразі таких не фіксується – залишились хіба що логістичні підрозділи РФ, які не несуть загрози для України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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За його словами, наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які становили б загрозу Україні. Ще минулого року під виглядом навчань Росія тримала там свої підрозділи чисельність близько 10 000 – 12 000 осіб, однак поступово виводила їх на свою територію, а нових в межах ротації не завела.

Речник ДПСУ зазначив, що для нагнітання ситуації вглиб території Білорусі є переміщення і техніки, і особового складу, проте їхня кількість наразі не несе суттєвої загрози.

Коментуючи військові навчання Білорусі біля кордонів Польщі і Литви, які почалися 3 вересня і триватимуть до кінця місяця, Демченко сказав, що "не варто дивуватись", адже такі навчання проводяться постійно і на різних напрямках. Робиться це для того, щоб нагнітати ситуацію і "показувати, що воно є сильними".

10 серпня Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору українськими дронами. Після цього білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів "Іскандерів" та систем залпового вогню "Полонез".

11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Але ДПСУ повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.

МЗС України закликало Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.

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