У Білорусі більше немає багатотисячних підрозділів РФ: старі вивела, нові не завела – ДПСУ
У 2023 році Росія утримувала у Білорусі свої війська чисельністю до 12 000 осіб, проте наразі таких не фіксується – залишились хіба що логістичні підрозділи РФ, які не несуть загрози для України. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
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За його словами, наразі на території Білорусі немає російських підрозділів, які становили б загрозу Україні. Ще минулого року під виглядом навчань Росія тримала там свої підрозділи чисельність близько 10 000 – 12 000 осіб, однак поступово виводила їх на свою територію, а нових в межах ротації не завела.
Речник ДПСУ зазначив, що для нагнітання ситуації вглиб території Білорусі є переміщення і техніки, і особового складу, проте їхня кількість наразі не несе суттєвої загрози.
Коментуючи військові навчання Білорусі біля кордонів Польщі і Литви, які почалися 3 вересня і триватимуть до кінця місяця, Демченко сказав, що "не варто дивуватись", адже такі навчання проводяться постійно і на різних напрямках. Робиться це для того, щоб нагнітати ситуацію і "показувати, що воно є сильними".
- 10 серпня Лукашенко заявив про нібито порушення білоруського повітряного простору українськими дронами. Після цього білоруське Міноборони заявило про перекидання до кордонів "Іскандерів" та систем залпового вогню "Полонез".
- 11 серпня Міноборони Білорусі розпорядилося перемістити танки у Гомельську та Мозирську області, які межують з Україною. Але ДПСУ повідомила, що переміщення техніки біля кордону не зафіксовано.
- МЗС України закликало Білорусь "не нагнітати" антиукраїнські настрої та не "створювати враження" щодо уявних вигаданих загроз.
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