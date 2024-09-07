В Беларуси уже нет многотысячных подразделений РФ: старые вывела, новые не завела – ГПСУ

Граница с Беларусью (Скриншот из видео ГПСУ)

В 2023 году Россия удерживала в Беларуси свои войска численностью до 12 000 человек, однако сейчас таковы не фиксируются – остались разве что логистические подразделения РФ, которые не представляют угрозы для Украины. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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По его словам, сейчас на территории Беларуси нет российских подразделений, которые представляли бы угрозу Украине. Еще в прошлом году под видом учений Россия держала там свои подразделения численность около 10 000-12 000 человек, однако постепенно выводила их на свою территорию, а новые в рамках ротации не завела.

Спикер ГПСУ отметил, что для нагнетания ситуации вглубь территории Беларуси есть перемещения и техники и личного состава, однако их количество не несет существенной угрозы.

Комментируя военные учения Беларуси у границ Польши и Литвы, которые начались 3 сентября и продлятся до конца месяца, Демченко сказал, что "не стоит удивляться", так как такие учения проводятся постоянно и на разных направлениях. Делается это для того, чтобы нагнетать ситуацию и "показывать, что они сильные".

10 августа Лукашенко заявил о якобы нарушении беларуского воздушного пространства украинскими дронами. После этого беларуское Минобороны заявило о переброске к границам "Искандеров" и системам залпового огня "Полонез".

11 августа Минобороны Беларуси распорядилось переместить танки в Гомельскую и Мозырскую области, граничащие с Украиной. Но ГПСУ сообщила, что перемещения техники у границы не зафиксировано.

МИД Украины призвало Беларусь "не нагнетать" антиукраинские настроения и не "создавать впечатление" о мнимых вымышленных угрозах.

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