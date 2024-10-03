Россия атаковала ударными дронами Киев с разных направлений и высот

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В ночь на 3 октября Россия в очередной раз предприняла попытку нанести воздушный удар по Киеву, запустив ударные беспилотники. Воздушная тревога в столице длилась пять с половиной часов, сообщила Киевская городская военная администрация.

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В КГВА отметили, что россияне, как и много месяцев подряд, атаковали ночью, используя "шахеды", заходя на город с разных направлений и высот и атакуя разными количественными группами.

Первые группы дронов РФ запустила еще до полуночи, но в течение ночи постоянно добавлялись новые вражеские БпЛА. Однако ни один из них своей цели не достиг, заверили в КГВА.

По данным военной администрации, Силы и средства противовоздушной обороны обнаружили и поразили вокруг и над Киевом около полутора десятков ударных беспилотников.

По данным оперативной сводки, в результате российской атаки дронов в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском районе города. Но обошлось без разрушений и пожаров. Информация о пострадавших не поступала.

Утром 2 октября российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области ударными беспилотниками, в результате чего ранения получили двое мужчин, один из них – турок.

Под утро 3 октября российские оккупанты ударили КАБами по пригороду Харькова, из-за чего могут быть перебои с электроэнергией.

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