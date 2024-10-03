Росія атакувала Київ з різних напрямків і висот ударними дронами

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У ніч проти 3 жовтня Росія вкотре здійснила спробу завдати повітряного удару по Києву, запустивши ударні безпілотники. Повітряна тривога у столиці тривала п’ять з половиною годин, повідомила Київська міська військова адміністрація

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У КМВА наголосили, що росіяни, як і багато місяців поспіль, атакували вночі, використовуючи "шахеди", заходячи на місто з різних напрямків і висот та атакуючи різними кількісними групами.

Перші групи дронів РФ запустила ще до опівночі, але протягом ночі постійно додавалися нові ворожі БпЛА. Проте жоден з них своєї мети не досяг, запевнили у КМВА.

За даними військової адміністрації, Сили та засоби протиповітряної оборони виявили й уразили навколо та над Києвом приблизно півтора десятка ударних безпілотників.

За даними оперативного зведення, внаслідок російської атаки дронів у Києві зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі міста. Але обійшлося без руйнувань і пожеж. Інформація про постраждалих не надходила.

Уранці 2 жовтня російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками, внаслідок чого поранення дістали двоє чоловіків, один з них – турок.

Під ранок 3 жовтня російські окупанти вдарили КАБами по передмістю Харкова, через що можуть бути перебої з електроенергією.

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