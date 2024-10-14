Влада вирішила посилити евакуацію у Куп'янському районі на Харківщині

Зараз на території Куп'янської громади мешкає понад 4000 жителів – більшість із них є людьми похилого віку

Евакуація на Куп'янщині (Фото: Нацполіція Харківської області)

Влада Харківщини вирішила посилити заходи з евакуації мешканців Куп'янського району, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

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Таке рішення ухвалили під час наради з керівниками Куп'янської райадміністрації, очільниками Національної поліції та Служби безпеки України в області, а також з головою місцевого головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Ворог продовжує чинити терор проти беззбройних людей та цивільної інфраструктури. Останнім часом спостерігаємо посилення обстрілів з різного виду зброї", – зазначив Синєгубов.

За його даними, зараз на території Куп'янської громади мешкає понад 4000 жителів – більшість із них є людьми похилого віку.

Посадовець зазначив, що влада забезпечила резерви для тимчасового проживання евакуйованих людей, а також гаряче харчування, продовольчі й гігієнічні набори та теплий одяг для них.

Також є гаряча лінія для звернень громадян: 0 800 33 92 91.