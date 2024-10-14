Влада вирішила посилити евакуацію у Куп'янському районі на Харківщині
Влада Харківщини вирішила посилити заходи з евакуації мешканців Куп'янського району, повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
Таке рішення ухвалили під час наради з керівниками Куп'янської райадміністрації, очільниками Національної поліції та Служби безпеки України в області, а також з головою місцевого головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Ворог продовжує чинити терор проти беззбройних людей та цивільної інфраструктури. Останнім часом спостерігаємо посилення обстрілів з різного виду зброї", – зазначив Синєгубов.
За його даними, зараз на території Куп'янської громади мешкає понад 4000 жителів – більшість із них є людьми похилого віку.
Посадовець зазначив, що влада забезпечила резерви для тимчасового проживання евакуйованих людей, а також гаряче харчування, продовольчі й гігієнічні набори та теплий одяг для них.
Також є гаряча лінія для звернень громадян: 0 800 33 92 91.
3 жовтня росіяни вдарили дроном-камікадзе по зупинці громадського транспорту у Купʼянську – було поранено двох людей, зокрема 16-річну дівчину.
- 6 жовтня у Куп'янську на Харківщині росіяни вдарили FVP-дроном поряд з автобусною зупинкою, було двоє поранених.