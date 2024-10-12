Росіяни пошкодили пожежно-рятувальну частину у Костянтинівці – фото

Водночас весь особовий склад рятувальників знаходився в укритті та не постраждав

Фото: ДСНС

Через російський авіаудар пошкодження отримала пожежно-рятувальна частина у Костянтинівці Донецької області, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Вибухова хвиля вибила майже всі вікна та двері будівлі, а також пошкодження отримала покрівля та ворота горожа.

Водночас весь особовий склад рятувальників знаходився в укритті та не постраждав, зауважило ДСНС.

"Цей акт терору спрямований на те, щоб позбавити мирне населення необхідної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій", – акцентувало відомство.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Раніше, вранці 6 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську, було пошкоджено пожежно-рятувальну частину.