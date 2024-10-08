Росіяни вдарили трьома КАБами по Костянтинівці – загинула літня жінка, є поранені

Окупанти поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю, пошкоджено 17 багатоповерхівок, три освітні заклади, три газогони та сім машин

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Увечері 8 жовтня росіяни вчергове вдарили по Костянтинівці Донецької області – щонайменше загинула одна людина, шість поранених. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Вадим Філашкін.

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Окупанти скинули на місто три керовані авіабомби – поцілили у два житлові будинки та зруйновану раніше будівлю, пошкоджено 17 багатоповерхівок, три освітні заклади, три газогони та сім машин, повідомив посадовець.

Філашкін вчергове закликав мешканців евакуюватися.

На місці ударів працюють органи влади та відповідальні служби, зауважив голова ОВА.

Донецька обласна прокуратура додала, що ймовірно окупанти били по Костянтинівці КАБ-250 з універсальним модулем планерування та корекції, який збільшує дальність застосування авіабомби на десятки кілометрів.

За даними правоохоронців, загибла – 77-річна жінка, яка у своїй оселі отримала несумісні з життям тілесні ушкодження, також з різними травмами ушпиталено цивільних жінок віком 61,73, 83 роки та чоловіків 30, 45 й 73 років.

Відкрито кримінальне провадження щодо воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством. Максимальне покарання – довічне ув'язнення.

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Фото: Telegram Вадим Філашкін

Фото: Telegram Вадим Філашкін

6 жовтня росіяни вдарили трьома авіабомбами по Костянтинівці – одна людина загинула, двоє поранених, пошкоджено дві багатоповерхівки, адміністративна будівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач.

7 жовтня окупанти знову вдарили авіабомбою по Костянтинівці – поранено чотирьох цивільних, є пошкодження.

Пожежу в адмінбудівлі, що виникла через удар 6 жовтня, рятувальникам вдалося загасити лише майже через дві доби – через загрозу повторних обстрілів.